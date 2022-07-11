Son Dakika: Fenerbahçe, Tiago Çukur'u açıkladı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Watford kulübünde forma giyen Tiago Çukur ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Tiago Çukur'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli ekip, 19 yaşındaki futbolcu ve kulübü Watford ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, genç futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
TIAGO ÇUKUR KİMDİR?
Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.
Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.
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