Fenerbahçeli Osayi Samuel: 'Jorge Jesus çok zorluyor'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Osayi Samuel, Hull City maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Samuel, “ Maç maç daha iyiye gidiyoruz. Şahsi olarak da daha güçlü hissediyorum” dedi.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel, 2-0 kazanılan Hull City maçı sonrası açıklama yaptı.
Osayi, "Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hocamız istediklerini bize aşılıyor, biz de bunları sahada uygulamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu yaptık. Ön alanda baskıda iyiydik, çok fazla top kaptık. Bunları daha fazla gole çevirmeliyiz. Bugün herkes için iyiydi diye düşünüyorum" dedi.
"DINAMO KIEV MAÇI ÇOK BÜYÜK"
Açıklamalarını sürdüren başarılı futbolcu, "Gerçekten zorlu antrenmanlar yapıyoruz, hocamız bizi çok zorluyor ama bunu da iyi bir sebepten yapıyor. Daha iyiye gitmemiz için elimizden gelenin en iyisini vermemiz gerekiyor. Maç maç daha iyiye gidiyoruz. Şahsi olarak da daha güçlü hissediyorum" diye konuştu.
24 yaşındaki futbolcu, son olarak Dinamo Kiev maçına ilişkin, "Kiev maçı da hem bizim, hem de taraftarlar için büyük bir maç. Gelişerek devam etmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
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