Fenerbahçeli Lincoln Henrique: 'Dinamo Kiev maçını kazanmak istiyoruz'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, Hull City maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Henrique, “İlk resmi maça da az kaldı, o maçta elimizden geleni yapıp galibiyet almak istiyoruz” dedi.
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Hull City karşılaşmasını değerlendirdi.
Henrique, "Çok önemli bir galibiyetti. Hazırlık maçlarında da olsak galibiyet önemli. Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk resmi maça da az kaldı, o maçta elimizden geleni yapıp galibiyet almak istiyoruz" diye konuştu.
Taraftar için de bir parantez açan Brezilyalı oyuncu, "Taraftarlarımız 12. oyuncumuz, kulübün temel taşı, bizim için de itici güç. Umarım bu destekleri artarak devam eder, sezon boyunca onların desteklerine ihtiyacımız var" ifadelerim, kullandı.
Video Haberler
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- 'Döviz kıtlığı ihtimali yüksek'