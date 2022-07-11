Fenerbahçeli Lincoln Henrique: 'Dinamo Kiev maçını kazanmak istiyoruz'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:15

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Hull City karşılaşmasını değerlendirdi.

Henrique, "Çok önemli bir galibiyetti. Hazırlık maçlarında da olsak galibiyet önemli. Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk resmi maça da az kaldı, o maçta elimizden geleni yapıp galibiyet almak istiyoruz" diye konuştu.

Taraftar için de bir parantez açan Brezilyalı oyuncu, "Taraftarlarımız 12. oyuncumuz, kulübün temel taşı, bizim için de itici güç. Umarım bu destekleri artarak devam eder, sezon boyunca onların desteklerine ihtiyacımız var" ifadelerim, kullandı.