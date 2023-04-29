Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'TFF, köstebeklere dikkat etsin'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:48

Güncelleme: 29.04.2023 - 15:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda flaş açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunluluğumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük.

BU İŞİN DİBİNE GİRECEĞİZ"

Bu kulübü hiç kimse bitiremez. Terör örgütüleri de bitiremez, başka hiç kimse de bitiremez. İçiniz rahat olsun. Biz bu işin dibine ineceğiz.

Fenerbahçeli olmak bir gün cennet olabiliyor, ertesi gün cehennem demek istemiyorum ama olumsuz noktaya da gidebiliyor.

AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

"Özel bir teşekkürü Aziz Yıldırım'a yapmak istiyorum. Onun başkanlığı döneminde basketbolda çıtayı yükselttik. Biz de onu devam ettirdik. Bu nedenle Aziz Yıldırım'a özel bir parantez açmak istedim.

"BİZ DE YEDİK"

TFF ziyareti... Bunların seviyesine inmek istemiyorum ancak başka türlü de bunlarla mücadele edemeyiz. Çalınan puanlarımızın yanından çalınmaya çalışılan puanlarımız bizi çok rahatsız etti. Gittiğimiz her yerde dayak yemeye başladık ve rakip kart yememeye başladı.

Güç nerede, kim daha çok gürültü çıkarıyor sosyal medyada, TFF kime daha çok kulak veriyor. Bu hakemlerimizi etkiliyor. Tahkim Kurulu'nda yer alan ismin yaptığı beğeniyi sorduk, 'Oğlu yanlışlıkla beğenmiş' dediler. Biz de yedik..

"MALUM KULÜBÜN BAŞKANINA SESLENİYORUM"

"Biz her branşın federasyonlarıyla görüşüyoruz. Malum kulübün başkanına sesleniyorum; biz randevu alarak gittik, siz randevu almadan, eski bürokrat olan içerideki köstebeğinizle konuşarak gittiniz. Biz gittik diye siz de gittiyseniz yazık. Oradaki köstebek sabahtan akşama kadar çalışıyor. Biz onları futbolu yönetmeleri için seçtik, bir kulübün menfaatlarini korusun diye seçmedik. TFF oradaki köstebeğe dikkat etsin.

"ÇALINAN PUANLAR BİZİ ENDİŞELENDİRDİ"

Çalınan puanların yanında, çalınmaya çalışan puanlar bizi endişelendirdi. Lale Orta'nın yaptığı programda, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı konuşulmadı. Bu kadar fazla hatalı pozisyonun olduğu maç enderdir demiştim, Başakşehir maçında devam etti. O maçta hakem kart gösterdi, bu sefer hakeme tepki geldi. Bu yapılan algılar, maalesef hakemlerimizi etkiliyor.

ERDEN TİMUR'A GÖNDERME!

"Erden Timur, 'ligi bitirtmeyiz' dediği zaman, 'Koviid bile engelleyemedi' demiştim. Aslında şunu söylemem gerekiyordu herhalde. 'Ligi bitirtmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez.' Sonradan öğrendik, bunu söylemek gerekiyordu herhalde.

"GALATASARAY KÖTÜLÜK YAPMADA TAKDİRE ŞAYAN CAMİA"

Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk!

Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk."