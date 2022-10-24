Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması: 'Ne zaman kafamızı kaldırsak...'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbol müzesinin açılışında açıklamalarda bulundu. Koç, "Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün basketbol müzesinin açılışında şampiyonluk yarışıyla ilgili gönderme yaptı.
Basketbolda Fenerbahçe'ye büyük destekler veren Murat Ülker'in "Bu sene güzel şeyler olacak gibi görünüyor" açıklaması üzerine Ali Koç konuştu.
TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK
Sarı-lacivertli kulübün, tüm branşlarda iyi şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Ali Koç "İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur. Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor" dedi.
Ayrıca Ali Koç "Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak. İnşallah önce Allah, sonra sporcularımız ve teknik heyetlerin çalışmalarıyla bu hayalimiz gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
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