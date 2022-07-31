Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan, taraftarların Putin tezahüratı için Ukrayna’nın tepkisine yanıt

31 Temmuz 2022 Pazar, 05:00

Yüksek Divan Kurulu’nda, üye Cengiz Tokgöz, Ukrayna’dan özür dilenmesini isteyince Koç, “Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Ukrayna’nın dış işleri sözcüsünün, büyükelçisinin haksız söylemlerine bakarsanız onlar bizden özür dilemeli” dedi.

Koç, “20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. 2. golü yedik bir şey olmadı. Elendik böyle bir şey olmadı. 1. golde oldu. Bana göre yakışıksız, gereksiz, F.Bahçe kimliğinden, değerlerinden, duruşundan çok uzak bir tezahürattı. 115 yıllık şanlı tarihiyle büyük F.Bahçe camiasını, bir kısım taraftarın anlık öfkesi ama haksız söylemiyle yaftalamaya çalışmak, sporun ne olduğunu bilmeyenleri, binlerce taraftarın maç adrenaliyle tamamen karşısındakini incitmek için yaptığı 20 saniyelik hareketi sanki koordine yapılmış gibi yansıtanları kınıyorum” diye konuştu.

‘UEFA ÇİFTE STANDART UYGULAMAMALI’

Koç, “Avrupa’da ne garip paçavralar, simgeler açıldığını biliyor musunuz? UEFA çifte standart uygulamamalı. Sporla siyaset iç içe girmemeli. UEFA mı karar verecek tribünde ne tezahürat yapılacağına? Şırnak’ta yaşanan terör saldırısı sebebiyle milli takım siyah kol bandı takmak istedi, izin vermedi UEFA. Asker selamı olayı vardı Başakşehir’de. Hemen üstümüze çöktüler. Siz kendinizi siyasete soktunuz. 1995’te 8 bin genç Müslüman erkek Srebrenitsa’da katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? Öyle bir savunma hazırladık ki çağrılmadan yollayacağız” dedi.

‘SARI-LACİVERTE BOYAYACAĞIZ’

Başkan Koç, camiaya verdiği yeni sezon mesajında, “Mutlu olacaksınız, hazır olun, çünkü güzel şeyler göreceksiniz. Bize inanın, destekleyin. Özellikle en küçük tökezlemede üstümüze çil gibi gelenlere müsaade etmeyin, sezon sonunda her şeyin hesabını sorarsınız. Etrafı Sarı-Laciverte boyamaya hazır olun. Bu sefer bizim olacak, bu yıl bizim yılımız olacak. 100. yılda başarı F.Bahçe’ye yakışır” diye konuştu.

‘3 TRANSFER DAHA’

Koç, “Transferde geç kalındığına katılmıyorum. 7-8 kişi ayrılacak ve 3 kişi daha gelecek. Fakat kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilemeyecek olanlar var, sportif açıdan şampiyonluk hedefinde de kesinlikle bırakılmama durumu var. Bakalım ne çıkacak” ifadelerini kullandı.

‘HER KONUMUZA MAYDANOZ’



Ali Koç, “Ayrıştırmanın olmaması için 4 senedir hep olumlu baktım rakiplerimize. Ama bir camia var ki, yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun hiçbir şekilde bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydanoz oluyor” diye konuştu.

Bazı sosyal medya hesaplarında transferde usulsüzlük yapmakla suçlandıklarını hatırlatan Koç, “Tabii medyada kadrolu elemanları olduğu için bu iş alevlendiriliyor. Genç taraftarlarımıza özellikle söylüyorum; çok çabuk galeyana geliyorsunuz, çok çabuk sazan oluyorsunuz” dedi.

