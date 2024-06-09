Fenerbahçe başkanını seçiyor: İşte ilk sandık sonuçları

Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:56

Güncelleme: 09.06.2024 - 19:08

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Saat 17.00 itibariyle oy vermek için sıraya giren üyelerin de oy kullanmasına izin verildi. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım oylarını kullandı. Her iki başkan adayı da oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından yoğun ilgiyle tribüne yönelerek seçimin tamamlanmasını bekledi.

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı.

Oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.

Sandıklardan gelen sonuçlar şu şekilde:

4 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 295

Aziz Yıldırım: 270

6 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 348

Aziz Yıldırım: 255

8 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 363

Aziz Yıldırım: 191

13 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 366

Aziz Yıldırım: 244

14 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 380

Aziz Yıldırım: 234

17 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 355

Aziz Yıldırım: 215

18 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 343

Aziz Yıldırım: 204

21 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 347

Aziz Yıldırım: 230

22 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 347

Aziz Yıldırım: 230

30 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 342

Aziz Yıldırım: 210

47 NUMARALI SANDIK

Ali Koç: 184

Aziz Yıldırım: 133

ANLIK TOPLAM

Ali Koç: 3326

Aziz Yıldırım: 2416