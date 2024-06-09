Fenerbahçe başkanını seçiyor: İşte ilk sandık sonuçları
Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sarı-lacivertli kulüpte yapılan seçimde rekor sayıda oy kullanıldı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Saat 17.00 itibariyle oy vermek için sıraya giren üyelerin de oy kullanmasına izin verildi. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım oylarını kullandı. Her iki başkan adayı da oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından yoğun ilgiyle tribüne yönelerek seçimin tamamlanmasını bekledi.
Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı.
Oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.
Sandıklardan gelen sonuçlar şu şekilde:
4 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270
6 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255
8 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 363
Aziz Yıldırım: 191
13 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244
14 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 380
Aziz Yıldırım: 234
17 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 355
Aziz Yıldırım: 215
18 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 343
Aziz Yıldırım: 204
21 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
22 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
30 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210
47 NUMARALI SANDIK
Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133
ANLIK TOPLAM
Ali Koç: 3326
Aziz Yıldırım: 2416
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