Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes play-off final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Tivibuspor 2 ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım, bir maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
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