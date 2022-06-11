Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes play-off final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:40
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Tivibuspor 2 ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, bir maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.


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