Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 12. hafta maçında Anadolu Efes’i konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
26 Aralık Pazartesi günü Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayımlanacak.
Ligde geride kalan 11 haftada Fenerbahçe 20, Anadolu Efes 19 puan topladı. 9 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, puan tablosunda 2. basamakta yer alırken, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes ise sıralamanın 3. basamağında bulunuyor.
Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada TOFAŞ'ı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko, Denizli deplasmanında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildi.
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