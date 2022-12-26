Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:40

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Aralık Pazartesi günü Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayımlanacak.

Ligde geride kalan 11 haftada Fenerbahçe 20, Anadolu Efes 19 puan topladı. 9 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, puan tablosunda 2. basamakta yer alırken, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes ise sıralamanın 3. basamağında bulunuyor.

Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada TOFAŞ'ı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko, Denizli deplasmanında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildi.