Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:36

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:36

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçının kapalı gişe oynanacağını duyurdu.

Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, pazartesi günkü maçta taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından pazartesi kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride pazartesi günkü mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.