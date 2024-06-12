Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında kendi evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes'i konuk edecek.
FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports Haber'den yayımlanacak.
Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.
Seride 2-1 üstün durumdaki sarı-lacivertliler, karşılaşmayı kazanması durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.
Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine 82-81 kaybetti.
ANADOLU EFES'TE HEDEF SERİYİ 5'İNCİ MAÇA TAŞIMAK
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından dün deplasmanda Larkin'in son saniye basketiyle 82-81 kazandı.
Lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmada galip gelerek final serisini 5'inci maça taşımayı ve ev sahibi avantajını yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.
Anadolu Efes kazanırsa serinin 5'inci ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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