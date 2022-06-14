CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımını yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı.
ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan @FBBasketbol takımını yürekten kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 13, 2022
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