Fenerbahçe Beko, Khem Birch transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:50

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:50

Fenerbahçe Beko, Kanadalı pivot Khem Birch'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona'nın formasını giyen Kanadalı pivot Khem Birch (2.06, 1992) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

Bu transfer döneminde 7. eklemesini yapmaya çok yaklaşan Fenerbahçe Beko, daha önce Avrupa'da Uşak Sportif ve Olympiakos formaları giyen Kanadalı pivot Khem Birch ile anlaşma sağladı.

NBA'DE FORMA GİYDİ

2017'den 2023'e kadar NBA'da Orlando Magic ve Toronto Raptors formaları giyen Khem Birch, geçen sezon İspanya ACB Ligi takımı Basquet Girona'da oynadı.

Girona ile 12 maça çıkıp 22.8 dakika ortalama süre alan Birch, 8.7 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN HAMLELERİ

Gelenler: Luka Samanic, Erten Gazi, Nicolo Melli, Devon Hall, Wade Baldwin IV, Bonzie Colson

Sözleşme Yenileyenler: Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu, Emre Ekşioğlu

Kalanlar: Scottie Wilbekin, Arturs Zagars, Marko Guduric, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Yiğit Hamza Mestoğlu, Sertaç Şanlı

Gidenler: Amine Noue, Georgios Papagiannis, Şehmus Hazer, Nick Calathes, Yam Madar, Johnathan Motley, Nate Sestina, Tyler Dorsey, Raul Neto