U17 derbisinde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi 8-1 mağlup etti.
Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #U17 Elit A Ligi
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