Fenerbahçe'den o habere yalanlama: 'Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam'

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve yönetici Ahmet Ketenci hakkında çıkan haberi yalanladı.

Fenerbahçe'den o habere yalanlama: 'Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:26

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği iddialarına yanıt verdi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

 

NE OLMUŞTU?

Sözcü'de yer alan haberde, Ali Koç'un, "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği ve taraftardan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci'nin görevinin değiştirildiği belirtilmişti.


Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #şampiyonluk

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