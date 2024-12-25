Fenerbahçe'den o habere yalanlama: 'Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam'
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve yönetici Ahmet Ketenci hakkında çıkan haberi yalanladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği iddialarına yanıt verdi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
AÇIKLAMA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 25, 2024
Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/sGe05CBmbI
NE OLMUŞTU?
Sözcü'de yer alan haberde, Ali Koç'un, "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği ve taraftardan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci'nin görevinin değiştirildiği belirtilmişti.
Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #şampiyonluk
Spor Haberleri
- Spor İstanbul eğitmenleri bu kez sınavda terledi
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
- Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması!
- 'Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam'
- Hüseyin Yücel'den Beşiktaş taraftarına mesaj!
- İlhan Mansız'ın golü FIFA Müzesi'nde!
- Benfica'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca!
- Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı kararı!
- Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
- Hüseyin Yücel'den flaş transfer açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası ifadeye çağrıldı
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- Acun Ilıcalı'dan taraftarlara mesaj!