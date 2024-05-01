Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:30

Güncelleme: 01.05.2024 - 09:30

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında çarşamba günü Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

FENERBAHÇE - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport kanalından canlı yayımlanacak.

Üç galibiyet alan ekibin Final Four'a kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.

Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak.

MAÇ AÇIKLAMALARI

Konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiklerini söyleyen Sarunas Jasikevicius, "Evimize dönüyoruz. Oyun seviyemizi yükseltmek ve her maçı daha iyi oynamak çok önemli. Bu karşılaşmanın çok çok zorlu, fiziksel ve ciddi olacağını biliyoruz. Her ayrıntı büyük önem taşıyor. Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Umarım maça biraz daha iyi başlayabilir ve genel olarak kendi basketbolumuzu oynamaya devam edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun 28 yaşındaki basketbolcusu Tyler Dorsey ise doğru enerjiyle yola çıkmaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Evimize dönmek güzel bir duygu. Bu muhtemelen serinin en büyük maçlarından biri. Orada işimizi yaptık, bir maç aldık. Şimdi, kendi sahamızı korumamız gerekiyor. Adım adım ilerliyoruz. Çarşamba büyük bir gün ve bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Önceki maçlara yavaş başladığımızı düşünüyorum, bu yüzden özellikle maçın ilk anlarında buna odaklanmalıyız."