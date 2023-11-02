Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:14

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:14

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

EuroLeague'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

Ligde 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Olympiakos ise 7. sırada bulunuyor.