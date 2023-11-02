Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6. haftasında kendi evinde Yunan ekip Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 6. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
5 MAÇTA 4 GALİBİYET
EuroLeague'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.
Ligde 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Olympiakos ise 7. sırada bulunuyor.
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