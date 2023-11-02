Sakatlıklar harekete geçirdi: Fenerbahçe'de transfer yolda!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:48

Güncelleme: 02.11.2023 - 09:50

Fenerbahçe’de işler yolunda giderken Djiku, Becao, Fred ve Serdar Aziz’in sakatlanması planları bozdu.

Becao’nun hamstring grubundan tendonunda kopma, Fred’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Becao’nun 2.5 ay, Fred’in ise 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Ameliyat edilen Serdar Aziz 2, Djiku ise 1 ay forma giyemeyecek.

SAMET AKAYDIN'IN SON DURUMU

Savunmanın dört önemli isminin sakatlıklarının ciddi olması sarı-lacivertlilerde moralleri bozarken teknik heyetin de işini zorlaştırdı. İsmail Kartal ve ekibi, ocak ayındaki ara transfer döneminde yeni oyuncular için harekete geçti. Stopere 2 transferin yapılması gündemde. Ancak bunun yapılması için de iki yabancı oyuncunun gönderilmesi gerekiyor.

Kontrolleri yapılan Samet Akaydın’ın ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı.

ÜÇ KRİTİK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ’yi milli ara öncesi üç kritik maç bekliyor.

Sarı-Lacivertliler, ligde cumartesi günü Kadıköy’de Trabzonspor’u konuk edecek. Fenerbahçe, namağlup lider olduğu UEFA Konferans Ligi’nde 9 Kasım’da Bulgaristan deplasmanında Ludogorets’le karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler bu mücadelenin ardından 12 Kasım’da ligde sezonun flaş ekibi Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, 3 maçı da kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Öte yandan F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 5 Kasım’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak.