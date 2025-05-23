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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

23.05.2025 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four yarı finalinde Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayacak.

Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak.

Kritik maçın hakem üçlüsü Carlos Peruga (Baş hakem), Robert Lottermoser (1. Yardımcı hakem) ve Mehdi Difallah'tan (2. Yardımcı hakem) oluşuyor.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S Sport ve EXXEN'den yayınlanacak.



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