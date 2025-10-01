Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi arasındaki karşılaşma 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına 24 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 85-83 kazanan Fenerbahçe Beko, sekizinci kez bu mutluluğu yaşadı ve 2025 yılında dördüncü kupasını kazanmış oldu. Fenerbahçe Beko'da Devon Hall 23, Wade Baldwin IV 20, Mikael Jantunen 19 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk müsabakasında 27 Eylül Cumartesi günü Tofaş'a konuk oldu. Fenerbahçe, rakibine son saniye basketiyle 80-78 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 24, Armando Bacot ve Devon Hall 10'ar sayı üretti.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Arturs Zagars ile sakatlık süreci sonrası çalışmalarını sürdüren Scottie Wilbekin bu maçta forma giyemeyecek.

PARİS BASKETBOL'DA SON DURUM

Francesco Tabellini tarafından çalıştırılan Paris Basketbol'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guard: Nadir Hifi, Justin Robinson, Joel Ayayi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara, Ilian Moungalla

Forvet: Lamar Stevens, Daulton Hommes, Jeremy Morgan, Derek Willis, Amath M'Baye, Leopold Cavaliere

Pivot: Mouhamed Faye, Ismael Bako, Allan Dokossi, Enzo Sharvin

Paris Basketbol, Fransa Ligi'nde ilk maçına 27 Eylül Cumartesi günü çıktı. Gravelines-Dunkerque'ye konuk olan Paris, rakibini 66-109 ile geçti. Paris'te Amath M'Baye 17, Justin Robinson 16, Nadir Hifi 13, Derek Willis 12 sayı üretti.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de bugüne dek oynadığı beş maçtan da galibiyetle ayrıldı.

3 Mart 2025: Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko

25 Mart 2025: Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basketbol

22 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol

24 Nisan 2025: Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol

29 Nisan 2025: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko

JASIKEVICIUS: "RİBAUNDLAR, HIZLI HÜCUMLAR"

"Sezona evimizde ve taraftarlarımızın desteğiyle başlayacağımız için çok heyecanlıyız. EuroLeague'deki en yoğun basketbolu oynayan ve size olarak da özellikle 2,3 ve 4 numaralarda geçtiğimiz sezona göre daha büyümüş bir takımla karşılaşacağız. Oldukça başarılı oldukları alanlarda ribaundları kontrol etmek ve hızlı hücumları durdurmak önemli olacak."

NICOLO MELLO: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Sezona evimizde başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Taraftarlarımızın bir kez daha olağanüstü bir atmosfer yaratacağından hiç şüphemiz yok. Onları bir kez daha salona gelerek bize destek olmaya davet ediyorum. Zor bir maç olacak. Hızlı hücumu iyi oynayabilen ve ribauntlarda oldukça aktif bir takımla karşılacağız. Oyun planımıza sadık kalarak sezona iyi bir başlangıç yapabilmeyi umuyorum."