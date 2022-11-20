Fenerbahçe Beko Süper Lig'de namağlup
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı TOFAŞ'ı 82-68 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı TOFAŞ'ı 82-68 mağlup etti ve ligdeki 6. maçında 6. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin Çelik
Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Wilbekin 11, Hayes-Davis 4, Booker 6, Motley 20, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 3, Edwards 2, İsmet Akpınar 6, Samet Geyik 13, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç,
TOFAŞ: Berk Uğurlu 14, Gray 16, Milaknis, Thompson 6, Toure 3, Emre Tanışan 11, Özgür Cengiz 2, Tevfik Akdamar 3, McIntyre 10, Mustafa Kurtuldum 3
1. Periyot: 26-18
Devre: 43-33
3. Periyot: 64-48
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