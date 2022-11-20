Fenerbahçe Beko Süper Lig'de namağlup

20 Kasım 2022 Pazar, 20:47

Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı TOFAŞ'ı 82-68 mağlup etti ve ligdeki 6. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Wilbekin 11, Hayes-Davis 4, Booker 6, Motley 20, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 3, Edwards 2, İsmet Akpınar 6, Samet Geyik 13, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç,

TOFAŞ: Berk Uğurlu 14, Gray 16, Milaknis, Thompson 6, Toure 3, Emre Tanışan 11, Özgür Cengiz 2, Tevfik Akdamar 3, McIntyre 10, Mustafa Kurtuldum 3

1. Periyot: 26-18

Devre: 43-33

3. Periyot: 64-48