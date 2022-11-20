Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golü VAR'dan döndü
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi ekiple kozlarını paylaşan Ekvador'da, Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golü VAR tarafından iptal edildi.
Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.
Ekvador'da Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı.
ENNER VALENCIA VAR'A TAKILDI
Ancak VAR incelemesinin ardından tecrübeli yıldızın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığı pozisyon çok tartışıldı.
Dakikalar geçtikten sonra yarı otomatik ofsayt sisteminin belirlediği görüntü ekranlara getirildi.
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