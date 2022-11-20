Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golü VAR'dan döndü

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi ekiple kozlarını paylaşan Ekvador'da, Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golü VAR tarafından iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 19:43
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golü VAR'dan döndü
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Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Ekvador'da Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı.

ENNER VALENCIA VAR'A TAKILDI

Ancak VAR incelemesinin ardından tecrübeli yıldızın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığı pozisyon çok tartışıldı.

Dakikalar geçtikten sonra yarı otomatik ofsayt sisteminin belirlediği görüntü ekranlara getirildi.


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