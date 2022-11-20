Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

20 Kasım 2022 Pazar, 20:41

Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden Enner Valencia için paylaşım yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin turnuva öncesi bir reklam için çektirdiği fotoğrafın arkasında Enner Valencia'nın kahve içip gülümserken görüldüğü görüntü paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekide: