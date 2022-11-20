Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupas'ında Ekvador forması giyen Enner Valencia için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 20:41
Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı
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Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden Enner Valencia için paylaşım yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin turnuva öncesi bir reklam için çektirdiği fotoğrafın arkasında Enner Valencia'nın kahve içip gülümserken görüldüğü görüntü paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekide:


Dünya Kupası Ekvador enner valencia

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