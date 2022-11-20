Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia dünya basınında

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 22:29
<p>Dünya Kupası açılış maçında Katar'a 2 gol atan ve maçı ülkesi Ekvador'a kazandıran Enner Valencia, dünya basınında manşetlere çıktı.</p>

Dünya Kupası açılış maçında Katar'a 2 gol atan ve maçı ülkesi Ekvador'a kazandıran Enner Valencia, dünya basınında manşetlere çıktı.

<p><strong>AS</strong></p> <p>"Milli kahraman, Enner Valencia!</p>

AS

"Milli kahraman, Enner Valencia!

<p><strong>BBC</strong></p> <p>"Ekvador, Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia sayesinde Katar'ı 2-0 mağlup etti."</p>

BBC

"Ekvador, Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia sayesinde Katar'ı 2-0 mağlup etti."

<p><strong>ESPN</strong></p> <p>"Enner Valencia tarih yazdı. Dünya Kupalarında en çok gol atan Ekvadorlu futbolcu oldu."</p>

ESPN

"Enner Valencia tarih yazdı. Dünya Kupalarında en çok gol atan Ekvadorlu futbolcu oldu."

<p><strong>Marca</strong></p> <p>"Enner Valencia'ya sahip olmanın zenginliği"</p>

Marca

"Enner Valencia'ya sahip olmanın zenginliği"

<p><strong>L'Equipe</strong></p> <p>"Enner Valencia’lı Ekvador, kolayca kazandı!"</p>

L'Equipe

"Enner Valencia’lı Ekvador, kolayca kazandı!"

Dünya Kupası Ekvador enner valencia

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