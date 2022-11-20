Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia dünya basınında
Dünya Kupası açılış maçında Katar'a 2 gol atan ve maçı ülkesi Ekvador'a kazandıran Enner Valencia, dünya basınında manşetlere çıktı.
AS
"Milli kahraman, Enner Valencia!
BBC
"Ekvador, Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia sayesinde Katar'ı 2-0 mağlup etti."
ESPN
"Enner Valencia tarih yazdı. Dünya Kupalarında en çok gol atan Ekvadorlu futbolcu oldu."
Marca
"Enner Valencia'ya sahip olmanın zenginliği"
L'Equipe
"Enner Valencia’lı Ekvador, kolayca kazandı!"
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- Karamollaoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması