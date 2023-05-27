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Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında kendi evinde Tofaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 11:23
Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko evinde Tofaş'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

İki galibiyet alan tarafın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 31 Mayıs Çarşamba 20.30'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak. Gerekmesi halinde oynanacak üçüncü karşılaşmaya ise 2 Haziran Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle lig tarihinde oynadığı 97 maçta 62 galibiyet aldı.

İki takım arasında 2022-23 sezonunda oynanan iki maçta her iki taraf birer galibiyet elde etti. 20 Kasım 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-68 kazanırken, 26 Mart 2023 tarihinde Bursa'da oynanan mücadelede ise gülen taraf 94-89 ile Tofaş oldu.


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