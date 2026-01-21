Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Devler Ligi açıklaması: 'Bir maç daha var'

Okan Buruk'tan Devler Ligi açıklaması: 'Bir maç daha var'

21.01.2026 23:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan Devler Ligi açıklaması: 'Bir maç daha var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 biten Atletico Madrid maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz."

"İLK 24'TE OLACAĞIZ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

"9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum."

"Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı."

"BİR MAÇ DAHA VAR"

"Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz."

"Atletico Madrid'e ikinci yarı daha az pozisyon verdik. Son bölümde kendi kalemizin önüne çekildik ama bir puanının çok büyük önemi vardı. Hem ilk 24'ü garantilemek, hem de ilk 16 için... Şimdi lig maçı ve Manchester City deplasmanı var. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha oynayacağız."

BARIŞ VE SARA'NIN POZİSYONLARI

"Futbolun içerisinde kaçan pozisyonlar var. Önemli olan bu pozisyonlara girmek... O anki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, öz güveniniz o an için önemli. Bunları dünyanın en iyi oyuncuları da kaçırıyor. O yüzden pozisyona girmek önemli. Gabriel Sara vurdu, kaleci çıkardı. Genel olarak oyuncularımın performansından mutluyum."

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #atletico madrid #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Diego Simeone'den Galatasaray itirafı!
Diego Simeone'den Galatasaray itirafı! Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 1-1 biten Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
Uğurcan Çakır'dan Atletico Madrid açıklaması: '3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz'
Uğurcan Çakır'dan Atletico Madrid açıklaması: '3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz' Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, 1-1 biten Atletico Madrid maçının ardından görüşlerini aktardı.
Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet! Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.