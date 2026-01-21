Okan Buruk'tan Devler Ligi açıklaması: 'Bir maç daha var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz."

"İLK 24'TE OLACAĞIZ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

"9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum."

"Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı."

"BİR MAÇ DAHA VAR"

"Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz."

"Atletico Madrid'e ikinci yarı daha az pozisyon verdik. Son bölümde kendi kalemizin önüne çekildik ama bir puanının çok büyük önemi vardı. Hem ilk 24'ü garantilemek, hem de ilk 16 için... Şimdi lig maçı ve Manchester City deplasmanı var. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha oynayacağız."

BARIŞ VE SARA'NIN POZİSYONLARI

"Futbolun içerisinde kaçan pozisyonlar var. Önemli olan bu pozisyonlara girmek... O anki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, öz güveniniz o an için önemli. Bunları dünyanın en iyi oyuncuları da kaçırıyor. O yüzden pozisyona girmek önemli. Gabriel Sara vurdu, kaleci çıkardı. Genel olarak oyuncularımın performansından mutluyum."