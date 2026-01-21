Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.01.2026 23:25:00
Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Karabağ sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Tevfik Behramov Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

İlk yarıda iki takım da golleri erken buldu. Karabağ 4. dakikada Camilo Duran ile öne geçti. Frankfurt'ta Can Uzun 10. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

KARABAĞ 90+4'TE GÜLDÜ

İkinci yarının son bölümünde Frankfurt 78. dakikada Fares Chaibi ile penaltıdan öne geçti ancak bu seviç fazla sürmedi. İki dakika sonra Karabağ adına tekrar Camilo Duran sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.

Maç tam bitti derken 90+4'te Karabağ'da Bahlul Mustafazada ağları havalandırdı ve takımına maçı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Karabağ 10 puana ulaşırken, Eintracht Frankfurt 4 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin sonraki maçında Karabağ, Liverpool'a konuk olacak. Frankfurt ise Tottenham'ı ağırlayacak.

