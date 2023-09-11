Fenerbahçe'den flaş açıklama... '6 numara transferi olacak'

Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:40

Güncelleme: 11.09.2023 - 07:40

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 9 Eylül'de gerçekleştirdiği Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı sonrası konuşan Pekin, "Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tarihi bir katılımla, tarihi önemi olan 2 tane hususta topyekun karar verdik. Bunlardan birisi tüzüğü komple değiştirdik. 7405 sayılı kanuna da uyumlu hale geldik. Hayırlı olsun diyorum. Çok emeği geçenler var. Çok emek sarf ettik. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

ATATÜRK STADYUMU İSMİ

Fethi Pekin sözlerine, "İkincisi, stadımızın ismi, Atatürk Stadyumu olmasıyla ilgili, orada da ayakta oylandı. Fenerbahçe zaten böyledir. Aslında biz bu yetkiyi almak zorunda değildik. Yönetimin bu yetkisi zaten vardı ama biz bütün genel kurulunu gücünü, desteğini arkamıza almak için bunu yaptık. Başkanımızın da dediği gibi, devlet büyüklerimiz de buna olumlu bakacaklardır diye ümit ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye devam etti.

Fethi Pekin

"KOMİSYON BİR ADIM"

Sarı-lacivertli idareci, 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'nin komisyon kurulmasının hatırlatılması üzerine, "Komisyon kurulmuş olması da önemli bir adımdır. Kendi alanlarında uzman insanlar, bağımsız insanlar. Hakkaniyete sığan bir görüş bildirecekler. Bilir kişi gibi bir heyet. Sonrasında buna TFF yönetim kurulu karar verecek. Benim temennim bir an evvel sürecin hızlı bir şekilde değerlendirilip, gerekirse tarafların da belgelerini almak suretiyle komisyonun raporunu bir an evvel hızlıca hazırlayıp yönetim kuruluna sunması ve yönetimin buna karar vermesi. Olumlu da olumsuz da olabilir bizim için. Olumsuz olursa bizim için hangi hukuki yolları izleyeceğimize dair yol haritamız hazırdır. O süreç başlar" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'IN İTİRAZI

Galatasaray'ın TFF'nin kurduğu komisyona itirazının kabul edilmediği hatırlatılan Fethi Pekin, "Hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

1959 öncesi şampiyonlukların alınması konusunda inançlı olduğunu dile getiren Fethi Pekin, "İnanıyorum, son derece kuvvetli bizim kanıtlarımız, delillerimiz. Yurt içi yurt dışı emsalleriyle birlikte mevcuttur. Bundan sonrası artık komisyonun görüşünü sunması ve karara bağlanması. Bir an evvel hızlıca bunun yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

6 NUMARA TRANSFERİ

Fethi Pekin, transferler konusunda ise "Başkanımıza, ilgili yönetim kurulu arkadaşlarıma, sportif direktörümüze teşekkür ediyorum. 6. yılımız, geldiğimizden yana kurduğumuz belki de Fenerbahçe tarihinde en iyi kadrolardan biriyle, İsmail Hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inanıyorum. Allah kazadan, beladan sporcularımızı korusun. İpi de biz göğüsleyelim istiyorum" dedi.

Sarı-lacivertli yönetici son olarak, "6 numarayla ilgili tüyo veremem ama 6 numara transferi olacak. Başkanımız bunu ifade etti" diye görüş belirtti.