Fenerbahçe transferi duyurmuştu: Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan açıklaması!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:31

Güncelleme: 21.06.2024 - 18:43

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Radyo Gol'de açıklamalarda bulundu.

Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye transfer olan Levent Mercan için, "Levent Mercan, birçok büyük kulübün transfer listesine girdi. Fenerbahçe'ye nasip oldu" dedi.

23 yaşındaki Levent Mercan'ı devre arası transfer döneminde Galatasaray da istemişti. Bu konuyla ilgili konuşan Hurma, "Levent Mercan'ı devre arasında Galatasaray'a vermeyi çok arzu etmiştim ancak o dönemde puan olarak çok kötü durumdaydık. Teknik direktörümüz Şota Arveladze asla oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. Ben de Galatasaray'a 'Sezon sonu için isterseniz hemen anlaşmasını yapabiliriz. İlerleyen dönemde isterseniz de öncelik hakkı sizindir' dedim. Ama ne sezon sonu için anlaşmak istediler ne de bir öncelik hakkı almak istediler" ifadelerini kullandı.

EMRE MOR AÇIKLAMASI

Süleyman Hurma, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den kiraladıkları Emre Mor için, "Emre Mor ile beraber olmamız mümkün değil. Emre Mor Fenerbahçe'nin oyuncusu, onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Allah yolunu açık etsin" sözlerini sarf etti.

"CAN KELEŞ'E TEKLİF VAR"

İstanbul ekibinin başkanı geçen sezon Austria Wien'den kiraladıkları ve sezonun bitmesiyle bonservisini aldıkları 22 yaşındaki Can Keleş için, "Can Keleş'e yurt içi ve yurt dışından teklifler var" diye konuştu.