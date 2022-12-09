Fenerbahçe Beko'dan Berlin'de tarihi fark! ALBA Berlin: 75 - Fenerbahçe Beko: 104
Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Alba Berlin'i 104-75 gibi bir skorla farklı mağlup ederek Euroleague'deki liderliğini sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 104-75 yendi.
Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta farkı artırarak soyunma odasına 54-35 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 84-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 104-75 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10. galibiyetini alırken, Alman ekibi art arda 9. mağlubiyetini yaşadı.
Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-lacivertli ekipte Carsen Edwards ve Marko Guduric, 13'er sayı kaydetti. Ev sahibi takımda ise Jaleen Smith, 15 sayı attı.
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