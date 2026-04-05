Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!

5.04.2026 12:06:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide VAR hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'ndaki maç 20.00'de başlayacak ve derbiyi Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un derbide yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salim Mazlum üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Dev derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmada görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini de açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Adnan Deniz Kayatepe yer alacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı:

 

