Fenerbahçe derbisi öncesi... Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi!

5.04.2026 10:54:00
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara başlayan El Bilal Toure'nin derbi öncesi son durumu netleşti.

Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp haftayı kayıpsız tamamlamak isterken Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. 

Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başlarken Toure için derbi kararı verildi. TRT Spor'da yer alan habere göre Toure, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmişti.

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı takımın ligdeki 6 maçında forma giyemedi. Genç futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta süre alamadı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

