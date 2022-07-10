Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arao'nın transferinde önemli aşama kaydetti

10 Temmuz 2022 Pazar, 07:00

Fenerbahçe, Willian Arao transferinde sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus’un geçmişte beraber çalıştığı ve yönetime sunduğu transfer listesinde üst sıralarda yer alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak üzere. Brezilya kulübü Flamengo, ilk görüşmelerde 5 milyon Avro bonservis isterken Fenerbahçe 3 milyon Avro ve bonuslar şeklindeki teklifini kabul ettirmiş durumda. İki kulüp ödeme takvimi üzerinde görüşmeleri sürdürüyor. Brezilyalı ön liberonun Sarı-Lacivertlilerden 1.2 milyon Avro yıllık ücret alması ve 3 senelik kontrat imzalaması bekleniyor.

ALLAHYAR’DAN 4.5 MİLYON AVRO

Fenerbahçe, İranlı hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh’in, Acu Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’ye bonservisiyle satıldığını açıkladı. Hull City, Allahyar için Sarı-Lacivertlilere 4.5 milyon Avro bonservis ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay verecek.

HULL CITY İLE MAÇ

F.Bahçe, bugün Sakarya’da Hull City ile hazırlık maçı oynayacak. Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi TV8 naklen yayımlayacak.

"FATURA OZAN’A KESİLDİ"

F.Bahçe’den Hull City’ye transfer olan Ozan Tufan, kadro dışı kaldığı süreçte kulüple konuşmak istediğinde kimsenin dönüş yapmadığını açıkladı. Tufan, “Neden kadro dışı kaldım sebebini ben de bilmiyorum. Konya maçında Mesut Özil’in, hocayla yaşadığı diyalogdan sonra, gayet de normal bir diyalog soyunma odasında, bir sorun yaşandı ve o sorun orada kapanmalıydı. O sorunu orada kapatmak istemediler, bu sorun başkana kadar taşındı hemen anında” dedi.

"KÖTÜ BİR AYRILIŞ OLDU"

Tecrübeli futbolcu, TRT Spor’a “Ben de üzüldüğü ve gözyaşı döktüğü için Mesut Özil’in yanında bulunduğum için konuda beni de yukarıya taşıdılar. Benim de rahatsızlık verdiğimi söylediler. Halbuki yönetici arkadaşlar, futbolcu kardeşlerim hepsi oradaydı. Böyle bir konunun olmadığını söylediler. Ama fatura yine Ozan’a kesildi. Çok üzgünüm çünkü hak edilmemiş bir durum vardı. Benim için kötü ayrılış oldu” diye konuştu.