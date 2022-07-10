Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıyor

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sezon öncesi ağır antrenman temposunun gerekçesi belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerin fiziksel gücü ile Süper Lig'deki takımların fiziksel gücü arasında büyük fark olduğunu gören Portekizli hocanın öncelikli hedefinin, takımı Avrupa seviyesine çekmek olduğu belirtildi.

Sözcü’nün haberine göre, tempolu ve agresif bir Fenerbahçe hedefleyen Jorge Jesus da takımla yaptığı toplantıda 90 dakika ayakta kalacak futbolculara ihtiyacı olduğunu söyledi.

ROTA DINAMO KIEV

"İkili mücadelelerde ayakta kalmayan takıma giremez" mesajını ileten Jesus ile sürekli görüşen sarı-lacivertli yönetim de Portekizlinin kararlarına göre transferleri yönlendiriyor. Takım savunmasını da Dinamo Kiev maçlarına kadar oturtmayı planlayan Jesus, ön libero ve santrfor takviyeleri ile sarı-lacivertlilere son şeklini verecek. Yönetim de acele ederek hatalı ve yüksek fiyatla transfer yapmak istemiyor.

GOL YÜKÜ DAĞILACAK

Emre Mor, Lincoln Henrique ve Bruma transferleriyle orta saha ve kanatlarda ofansif oyuncu sayısı arttı. Bu da özellikle golcülere büyük avantaj sağlayacak. Rakip savunmalar forvetleri durdurmaya çalışırken geriden gelecek bu isimler gizli golcü olacak. Böylece gol yükü sadece forvet oyuncularında olmayacak, takımdaki mevcut kanat ve orta saha oyuncuları arasında paylaşılacak.