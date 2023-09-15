Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Fabricio Diaz'da yeni gelişme

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Uruguaylı Fabricio Diaz ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:07
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Fabricio Diaz'da yeni gelişme
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Transfer döneminde ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı 20 yaşındaki defansif orta saha Fabricio Diaz, Katar'a transfer olacağı iddia edildi. 

Uruguay'dan Diario 4'ün haberine göre; Katar ekibi Al Gharafa, Fabricio Diaz için Liverpool Montevideo'ya 5.6 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Fabricio Diaz, Al Gharafa için 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

20 YAŞINDA AMA KAPTAN

Diaz, 20 yaşında olmasına rağmen hem kulübü Liverpool Montevideo'da hem de Uruguay U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor. Genç yıldızın kısa sürede Uruguay Milli Takımı'nda da boy göstermesi bekleniyor.


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Fabricio Diaz fenerbahçe Al Gharafa

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