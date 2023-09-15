Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: 2 oyuncu dost kulübe transfer oluyor!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:34

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:37

Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sırbistan'ın Novi Pazar takımı, Fenerbahçe'nin Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo ve Mısırlı stoperi Omar Fayed'i kadrosuna katacağının sinyallerini verdi.

Novi Pazar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki futbolcunun Transfermarkt profillerinin görüntüleriyle birlikte "Yakında gelecek" ifadelerine yer verildi. Jo ve Fayed'in Novi Pazar ile kiralık sözleşme imzalaması ve sezonu Sırbistan'da geçirmeleri bekleniyor.

JIN-HO JO'DAN 36 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

20 yaşındaki Jin-ho Jo, 2022 yılının mart ayında Güney Kore'nin Jeonbuk takımından sarı lacivertli takımın altyapısına transfer edilmişti. Fenerbahçe U19 takımında 36 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 2 gol, 4 asistle oynadı. Jo'nun sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OMAR FAYED 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

20 yaşındaki Omar Fayed ise yaklaşık bir ay önce Mısır'ın El Mokawloon takımından transfer edilmişti. Fayed, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ADEM LJAJIC DE NOVI PAZAR'DA

Bu arada Novi Pazar son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Adem Ljajic'i de kadrosuna kattığını dün açıklamıştı.