Fenerbahçe camiası, Karagümrük maçı sonrası tepkilerini yoğunlaştırdı

24 Aralık 2021 Cuma, 07:00

Koskoca Fenerbahçe ne hale düştü. Başkan Ali Koç suçlu; Pereira başarısızdı gönderildi, peki ya oyuncular? Gam yok, ruh yok.

Maalesef Fenerbahçe formasını taşıyanlar artık rakibi korkutmuyor. Takım Karagümrük karşısında 850 pas yapmış. Topu kaleye atamadıktan sonra neye yarar. Takımın sezon başından beri ne oynadığı belli değilken, sadece 3 günde farklı bir Fenerbahçe beklemek hayalcilik olur. Pereira’nın verdiği zarar sezon bitene kadar her maçta görülecek. Bu sezon tren kaçtı. Sarı-Lacivertli ekibe tepkiler günden güne fazlalaşıyor. Fatura ağırlıklı olarak Başkan Ali Koç’a çıkıyor. Koç ve arkadaşları artık şapkalarını önlerine koyup “Devam mı, tamam mı” diyerek radikal bir karar almak zorundadır. Çünkü iflas etmiş bu takımı yönetmek artık çok zor olacak. Taraftar topluluğu Karagümrük maçı sonrası bir kez daha Koç’a yönelik tepkilerini yoğunlaştırdı. Hafta sonu Malatyaspor maçında tribünlere gelenler, tepkilerini ortaya koyacaklardır.