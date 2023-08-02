Spor yazarları Zimbru - Fenerbahçe maçını yorumladı: "Rakibe korku veren öykü"

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:25

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:33

Spor yazarları, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "İlk maçta 4-3-3 dizilişini tercih eden İsmail Kartal, dün çift ön liberoyla 4-2-3-1’i denedi. İlk maçın sol açığı Tadic, bu kez 10 numara rolünde başladı. Mert Hakan’lı ikinci yarıda Tadic dahil herkesin verimi arttı. Maçın iki yıldızı Mert ve İsmail’in yanı sıra İrfan Can, Samuel ve Batshuayi de öne çıktılar performanslarıyla. Sol açık rolündeki King de çok istekliydi ama bence bazen topla vedalaşmakta güçlük çekebiliyor. Bu da takımının pas hızını kesiyor bazen." (Hürriyet)

"DOMİNANT MAÇLARI BU SEZON ÇOK İZLEYECEĞİZ"

Gürcan Bilgiç: "İsmail Hoca takıma damgasını vurup, tüm oyuncuların keyif aldığı, ter dökmeyi sakınmadığı, birbiri için koştuğu bir ekip kurdu. Tadic ve Dzeko'nun konuşmaları bir yana, Türk oyuncuların sorumluluk alması ve ellerini taşın altına sokmasıyla nelerin değişebileceğini gösteriyorlar. Fenerbahçe taraftarı "acımasızca (!)" Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'yi linçlerken, İsmail Hoca aslında tribünlerin kalbini bu oyuncuların taşıdığının farkında.

İlk 45'i neredeyse rakip ceza alanında geçirmesine rağmen gol bulamadı Fenerbahçe. Crespo'nun sakatlığı ile birlikte gelen Mert Hakan hamlesiyle "iki 8 numaraya (Tadic-Mert)" geri döndüler. Tadic pas merkezi olmaya devam etti, Mert Hakan tüm boşluklara koşu yaptı. Birbiri ardına geldi pozisyonlar ve goller. Eskilerin coşkusu, yenilerin kalitesi ile bambaşka bir hale dönüştüler. Buna İsmail Kartal'ın akılcı ve çözüm üreten formülleri eklendi. Böylesine dominant maçları bu sezon çok izleyeceğiz." (Sabah)

"RAKİBE KORKU VEREN ÖYKÜ"

Ercan Güven: "İki Zimbru maçı arasında ne fark vardı” derseniz… Birincisi İsmail Kartal’ın hücumda Tadic dışında rotasyona gitmesi, ikincisi ise Zimbru’nun kendi sahasında ikinci bir hezimet yaşamamak için ceza sahası önüne beton “tank bariyerleri” gibi dizilmesiydi.

Yoksa Altay kaleyi bırakıp kahve içmeye gitse, yine kazanırdı Fenerbahçe!

İsmail Kartal da aynı Jesus gibi çoklu değişim yaptı maçın 65. dakikasında… Ancak değişim böylesi keyifli ve mantıklı oluyordu!

Oyunu çevirmek için çırpınış değil, 3-0 öndeyken gençler gibi, farklı santrafor-kanat uyumları gibi “gerçekçi denemeler” yapmak için.

Bu kez sadece ikinci yarıya 4 gol sığdırarak gönüldaşlarına sevinç, rakibe korku veren bir öykü yazdı Fenerbahçe." (Milliyet)

Engin Verel: "5-0 kazanılan ilk maçın ardından Fenerbahçe'den çok yüksek bir motivasyon beklemek doğru olmazdı. Ama buna rağmen dün gördük ki Zimbru karşısında İsmail Kartal oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yapmasını istemiş ve maça 0-0 gibi başlamaları konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştu.

Elbette rakip zayıftı, Fenerbahçe'nin dengi değildi ama Fenerbahçe'den her iki karşılaşmada da iyi sinyaller gördük. İsmail Kartal'a rahat bir çalışma ortamı sağlandığında Fenerbahçeliler'in özlediği ve beklediği başarıların gelebileceğinin işaretleri var. Tebrikler Fenerbahçe." (Akşam)