Fenerbahçe Cenk Tosun'u resmen açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun'u renklerine bağladığını resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 20:01
Fenerbahçe Cenk Tosun'u resmen açıkladı: Sözleşme süresi belli oldu!
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Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun'un transferini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki milli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

CENK TOSUN'UN KARNESİ

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 8 asist kaydetti. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu, 2 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

Cenk Tosun kariyerinde Beşiktaş'la birlikte Eintract Frankfurt, Gaziantepspor, Everton ve Crystal Palace formalarını da giydi.


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