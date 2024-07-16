Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen milli oyuncu Oğuz Aydın'ı renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 19:32
Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!
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Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.


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