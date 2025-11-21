Fenerbahçe cephesinden transfer sorusuna yanıt: 'Avrupa’daki bütün futbolcuları almış olduk'

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının kura çekimi, gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ile Samsunspor, 6 Ocak’ta Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetim olarak kupayı almak istediklerini belirten Ertan Torunoğulları, "6 Ocak’ta Adana’da, Adana ve yakın illerden gelecek seyircilerle inanıyorum ki karnaval şeklinde güzel bir futbol maçı izleteceğiz. Başkanımı tebrik ettim. Yine söylüyorum bu yıl ligimizin fizik, kondisyon olarak en güçlü takımı Samsunspor. Zaten Avrupa ve ligde oynadığı maçlarda bunu gösteriyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Samsun’a gittiğimizde başkanımız sağ olsun bizi güzel ağırladı. Adana’da birlikte güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" diye konuştu

" ŞU AN AVRUPA’DAKİ B ÜTÜN FUTBOLCULARI ALMI Ş OLDUK "

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak önceliklerinin hafta sonu Rizespor ve sonrasında Avrupa Ligi’nde Ferencvaros maçının olduğunu dile getiren Torunoğulları, "Transfer dönemine daha çok var. Bizim hafta sonu Rizespor ve perşembe günü Avrupa maçımız var. Fenerbahçe büyük bir camia, transfer döneminde çalışmalar olur, menajerlerden önerilen futbolcular olur. Çalışmalarımız devam ediyor ama önceliğimiz Rizespor ve oynayacağımız Avrupa maçı. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten sizler yazıyorsunuz sağ olun. 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu an Avrupa’daki bütün futbolcuları almış olduk. Fenerbahçe tabii ki transfer çalışmalarını yapıyor" ifadelerini kullandı.