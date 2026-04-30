Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için adaylık iddiası: 'Başkan olma derdim yok ama...'

30.04.2026 00:13:00
Cumhuriyet Spor
Haziran ayında olağanüstü seçimli genel kurula gidecek Fenerbahçe'de eski başkanlardan Aziz Yıldırım, adaylığı hakkında konuştu. Aziz Yıldırım'ın, "Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Seçim kararı alan Fenerbahçe'de başkan adayı olup olmayacağı merak edilen sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. 

Nefes yazarı Aytunç Erkin, tv100'de katıldığı programda, Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım."

"BAŞKAN OLMA DERDİM YOK AMA..."

"Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız."

"Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım."

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

"Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim."

