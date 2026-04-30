Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için adaylık iddiası: 'Başkan olma derdim yok ama...'

Seçim kararı alan Fenerbahçe'de başkan adayı olup olmayacağı merak edilen sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, tv100'de katıldığı programda, Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım."

"BAŞKAN OLMA DERDİM YOK AMA..."

"Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız."

"Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım."

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

"Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim."