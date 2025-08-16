Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi gerginlik!

16.08.2025 20:14:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'de 1. hafta karşılaşması olan Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesinde olaylar çıktı.

Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelmesiyle deplasman tribününe yöneldi. Deplasman otobüsleri geldiği sırada bazı Göztepe taraftarları otobüslerin geldiği yöne gitmek istemesinin ardından müdahale başladı.

Taraftarlara İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı sıkıldı. Olaylar büyümeden yatıştırıldı.

#göztepe #fenerbahçe #taraftar

