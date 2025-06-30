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Fenerbahçe'de Jhon Duran transferinde sona doğru... İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe'de Jhon Duran transferinde sona doğru... İstanbul'a geliyor...

30.06.2025 22:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Jhon Duran transferinde sona doğru... İstanbul'a geliyor...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü. 

Foot Mercato'nun haberine göre sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Haberde Jhon Duran'ın günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon Euro olacağı ifade edildi. 

İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulübün tüm hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı evin çevrim içi olarak tanıtıldığı ve ev kontratının da hazır hale getirildiği aktarıldı.

TFF KRİTERİNE TAM UYUM

Duran'ın yaşının da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur olduğu ifade edildi.

1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvetin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağladığı belirtildi.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon Euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.  


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