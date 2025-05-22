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İlker Yağcıoğlu'dan Fenerbahçe için transfer bütçesi iddiası: 'Ali Koç çok para harcayacak'

İlker Yağcıoğlu'dan Fenerbahçe için transfer bütçesi iddiası: 'Ali Koç çok para harcayacak'

22.05.2025 14:59:00
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Cumhuriyet Spor
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İlker Yağcıoğlu'dan Fenerbahçe için transfer bütçesi iddiası: 'Ali Koç çok para harcayacak'

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcıyı sert eleştiren Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki transfer bütçesine dair de bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili İlker Yağcıoğlu, Yeni Açık YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu. 

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transfere yüklü bir bütçe ayıracağını belirten Yağcıoğlu, rakam da verdi. 

İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"'Ağustos ayında şampiyon belliydi, bu ligin nasıl bir lig olduğunu dünyaya gösterdim' diyor. Ülkenin imajını, ülke futbolunun imajını bu kadar kötüleyecek bir açıklama ben hayatımda duymadım.

60 yaşına geldim ben ya! İnanın bana bu kadar zarar verici ne adam gördüm ne de açıklama duydum. Bunu yapamazsın.

Onun haddi bu kadar değil, bunu hiç kimse söyleyemez. Ekmek yediğin ülkenin insanını ve ligini küçümseyemezsin. Hadi gönderin abi, ne olacaksa olsun.

Bu zihniyetteki bir adamla seneye baştan kaybedersin. Bu zihniyet seneye seni şampiyon yapmaz.

Ali Koç devam ederse çok para verecek, çok para harcayacak. Benim duyduğum, 200 milyon Euro gibi bir rakam ayırmış ve bunu da hiç Fenerbahçe'yi borçlandırmadan transferleri yapacak.

Sen böyle bir takım kurup 'Ligin şampiyonu belli zaten' diyen bir adama mı teslim edeceksin? Seneye bir şeyler mi değişecek? Baştan sona sıkıntılı bir durum. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir.

Ne verdi Mourinho sana, bir tane derbi kazanamadı. İyi oynattığı 3 tane maç sayamam. Ben seni bunun için getirmedim ki. Takımı sürekli değiştir, oyuncularla aran açılsın. Geçen senenin yıldızlarını yok et.

Ortada bir sistem yok. Ne oldu? 'Zaten olamazdık oyuncularım da biliyordu' falan de. Bu hafta görüşme var, bence yapılacak ilk iş yolların ayrılması."


İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #İlker Yağcıoğlu

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