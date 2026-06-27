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Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı

27.06.2026 22:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı

Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Trendyol 1. Lig temsilcisi Bursaspor'a transfer oldu.

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Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Türkiye'ye döndü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Bursaspor, transfer duyurusunda, “Ailemize hoş geldin, Lincoln Henrique” ifadelerini kullandı.

İşte Bursaspor'un paylaşımı:

SEZON PERFORMANSI

Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

LEWIS BAKER TRANSFERİ DE

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RESMEN AÇIKLANDI

Yeşil beyazlılar, Lincoln Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı  da kadrosuna kattı.

Bursaspor transfer duyurusunda, “Ailemize Hoş Geldin, Lewis Baker” ifadelerini kullandı.

2020-21 sezonunda Trabzonspor'da kiralık bir sezon geçiren İngiliz oyuncu, 36 maçta 2 gol atarken, 5 asist yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Bursaspor #Lincoln Henrique

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