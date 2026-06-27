Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı

Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Türkiye'ye döndü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Bursaspor, transfer duyurusunda, “Ailemize hoş geldin, Lincoln Henrique” ifadelerini kullandı.
İşte Bursaspor'un paylaşımı:
✍️ Ailemize Hoş Geldin, Lincoln Henrique— Bursaspor (@BursasporSk) June 27, 2026
/ Welcome to our family, Lincoln Henrique 💚🤍 pic.twitter.com/lW4N40z7k5
SEZON PERFORMANSI
Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
LEWIS BAKER TRANSFERİ DE
RESMEN AÇIKLANDI
Yeşil beyazlılar, Lincoln Henrique'nin ardından Lewis Baker'ı da kadrosuna kattı.
Bursaspor transfer duyurusunda, “Ailemize Hoş Geldin, Lewis Baker” ifadelerini kullandı.
2020-21 sezonunda Trabzonspor'da kiralık bir sezon geçiren İngiliz oyuncu, 36 maçta 2 gol atarken, 5 asist yaptı.