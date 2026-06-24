Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Ansızın iletişim kesilmiştir'

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Ansızın iletişim kesilmiştir'

24.06.2026 16:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Ansızın iletişim kesilmiştir'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve getirilmeden önce teknik direktörlük koltuğu için adı anılan Aykut Kocaman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin teknik direktör tercihine ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sık sık teknik direktör olarak ismi geçen tecrübeli çalıştırıcı, yaşanan sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

“ANSIZIN İLETİŞİM KESİLMİŞTİR”

Kamuoyunu aydınlatma adına açıklama ihtiyacı doğduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

“Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.”

“SEÇİLMİŞ İRADENİN TERCİHLERİ İLE İLGİLİ SORUN OLAMAZ”

Başarı ve başarısızlıktaki payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz.

“BAŞARILI OLUNMASINI CANI GÖNÜLDEN TEMENNİ EDİYORUM”

Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail kartal #aykut kocaman

İlgili Haberler

Yeni sezon hazırlıkları başladı: Fenerbahçe taraftarından coşkulu karşılama
Yeni sezon hazırlıkları başladı: Fenerbahçe taraftarından coşkulu karşılama Fenerbahçe Kulübü, Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampının kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Genç futbolcuya 5 yıllık imza
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Genç futbolcuya 5 yıllık imza Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Amara Diouf transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Fenerbahçe'den flaş Diego Carlos açıklaması: 'Sağlık kontrolüne katılmadı'
Fenerbahçe'den flaş Diego Carlos açıklaması: 'Sağlık kontrolüne katılmadı' Fenerbahçe, Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılmadığını açıkladı.