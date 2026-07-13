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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Oğuz Aydın yanıtı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Oğuz Aydın yanıtı!

13.07.2026 10:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Oğuz Aydın yanıtı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Oğuz Aydın ile ilgilendiği iddia edildi.
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'a talip olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu bizzat istediği iddia edildi.

OĞUZ AYDIN AYRILMAK İSTEMİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Oğuz Aydın, Fenerbahçe forması giymekten son derece mutlu ve takımdan ayrılmak istemiyor.

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Haberde ayrıca, teknik direktör İsmail Kartal'ın da Oğuz Aydın'ı ana planında değerlendirdiği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.

69 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Yönetim ve teknik heyetin, futbolcuya bizzat takımda istenmediğini söylemediği sürece Oğuz Aydın'ın sarı-lacivertlilerden ayrılmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Oğuz Aydın, çıktığı 69 karşılaşmada 7 gol ve 12 asist kaydetti.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Oğuz Aydın

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