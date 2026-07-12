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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

12.07.2026 20:50:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertlilerin dün oynadığı Pogon Szczecin maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yer almadığı idmanı futbol direktörü Oğuz Çetin de takip etti.

Polonya temsilcisi karşısında hafif ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Mert Müldür ile Archie Brown da antrenmanda takımla çalıştı.

Neşeli anların yaşandığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

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