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Fenerbahçe, hazırlık maçında Pogon Szczecin'i farklı mağlup etti

Fenerbahçe, hazırlık maçında Pogon Szczecin'i farklı mağlup etti

11.07.2026 22:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Pogon Szczecin'i farklı mağlup etti

Fenerbahçe, hazırlık maçında Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup ederek yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi.  

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Musaba ile 48 ve 52. dakikalarda Cherif kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK SÜRECİ

İlk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece Avusturya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasını da farklı kazanarak hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

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